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СНГ 10.01.2017 17:15

Президент Молдавии намерен добиваться отзыва посла в Бухаресте за критику указа о лишении гражданства экс-президента Румынии

Президент Молдавии Игорь Додон намерен поставить перед правительством вопрос об отзыве посла в Румынии Михая Грибинчи, который подверг критике указ главы молдавского государства о лишении гражданства бывшего румынского президента Траяна Бэсеску.

И.Додон написал во вторник в социальных сетях, что у него вызывает удивление тот факт, что "некоторые послы становятся адвокатами отдельных политиков в странах пребывания".

"Еще хуже, когда они дают политические комментарии действиям властей государства, которые их уполномочивали исполнять дипломатическую миссию. Такая манера поведения свидетельствует либо о слабой профессиональной подготовке дипломата, либо о его неких политических обязательствах за счет собственного государства и его руководства", - заявил молдавский президент.

По его мнению, заявления посла Молдавии в Бухаресте "неуместны и несовместимы с его дипломатическим статусом".

"Буду требовать от правительства отзыва посла, и заменены его лицом, которое лучше разбирается в дипломатии, а также понимает действительные интересы Молдавии", - отметил И.Додон.

Посол Молдавии в Бухаресте накануне заявил в эфире одного из телеканалов, что указ о лишении Т.Бэсеску молдавского гражданства может быть признан неконституционным. По его словам, с соответствующим запросом в Конституционный суд Молдавии уже обратился один из депутатов парламента.

Сам Т.Бэсеску считает, что подписав указ о лишении его гражданства Молдавии, И.Додон был "движим страхом понимания неизменности движения Молдавии в сторону Евросоюза".

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РУМЫНИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]