Президент Молдавии намерен добиваться отзыва посла в Бухаресте за критику указа о лишении гражданства экс-президента Румынии

Президент Молдавии Игорь Додон намерен поставить перед правительством вопрос об отзыве посла в Румынии Михая Грибинчи, который подверг критике указ главы молдавского государства о лишении гражданства бывшего румынского президента Траяна Бэсеску.

И.Додон написал во вторник в социальных сетях, что у него вызывает удивление тот факт, что "некоторые послы становятся адвокатами отдельных политиков в странах пребывания".

"Еще хуже, когда они дают политические комментарии действиям властей государства, которые их уполномочивали исполнять дипломатическую миссию. Такая манера поведения свидетельствует либо о слабой профессиональной подготовке дипломата, либо о его неких политических обязательствах за счет собственного государства и его руководства", - заявил молдавский президент.

По его мнению, заявления посла Молдавии в Бухаресте "неуместны и несовместимы с его дипломатическим статусом".

"Буду требовать от правительства отзыва посла, и заменены его лицом, которое лучше разбирается в дипломатии, а также понимает действительные интересы Молдавии", - отметил И.Додон.

Посол Молдавии в Бухаресте накануне заявил в эфире одного из телеканалов, что указ о лишении Т.Бэсеску молдавского гражданства может быть признан неконституционным. По его словам, с соответствующим запросом в Конституционный суд Молдавии уже обратился один из депутатов парламента.

Сам Т.Бэсеску считает, что подписав указ о лишении его гражданства Молдавии, И.Додон был "движим страхом понимания неизменности движения Молдавии в сторону Евросоюза".