Противники Асада призывают Москву и Анкару добиться от Дамаска соблюдения перемирия в Сирии

В сирийском оппозиционном Высшем комитете по переговорам (ВКП) во вторник призвали РФ и Турцию добиться от Дамаска полного соблюдения соглашения о прекращении огня в Сирии.
"Все оппозиционные группировки, подписавшие соглашение о перемирии, соблюдают его. Поэтому мы призываем Москву и Анкару добиться соблюдения соглашения и от режима", - заявил агентству ЭФЭ замглавы ВКП Джордж Сабра. Он подчеркнул, что особенно обеспокоен продолжением боевых действий в долине Вади-Барада, близ Дамаска.
Дж.Сабра подтвердил, что в ВКП пока не знают, будут ли участвовать в переговорах по Сирии в Астане.
"Мы не получали приглашение, не знаем, какова будет программа работы, не видели список участников. Поэтому пока мы не приняли никаких решений (по вопросу об участии во встрече - ИФ)", - пояснил оппозиционер.
Ранее в январе президент Сирии Башар Асад заявил в интервью французским журналистам, что в долине Вади-Барада сирийским правительственным войскам противостоят не оппозиционеры, а боевики из террористической группировки "Фронт ан-Нусра" (запрещена в РФ). Поэтому, по словам президента, операции военных в долине прекращать не следует.
Наступление в районе долины Вади-Барада стартовало около 20 дней назад. Цель военных - взять под контроль источники питьевой воды и восстановить водоснабжение Дамаска. Кроме того, черед долину пролегает один из возможных маршрутов для поставок оружия, боеприпасов и добровольцев из поддерживающего Дамаск в сирийской войне Ливана.
Россия и Турция являются гарантами соглашения о прекращении огня, которое начало действовать между сирийскими правительственными войсками и оппозицией в декабре 2016 года.
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