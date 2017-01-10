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Внешняя политика 10.01.2017 16:12

Содокладчики ПАСЕ оценят в Баку выполнение Азербайджаном обязательств перед СЕ

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу Азербайджана Штефан Шеннах и Цезарь Флорин Преда совершат 12-14 января визит в Баку.

«Содокладчики ПАСЕ по мониторингу Азербайджана Штефан Шеннах (Австрия, СОЦ) и Цезарь Флорин Преда (Румыния, ЕНП/ХД) совершат 12-14 января визит в страну для оценки исполнения Азербайджаном своих обязательств и обязанностей перед Советом Европы», - сообщается на сайте ПАСЕ.

В рамках визита представители ПАСЕ проведут переговоры с президентом Азербайджана, спикером парламента, министрами внутренних дел и юстиции республики и др. лицами.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАСЕ, СОДОКЛАДЧИКИ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]