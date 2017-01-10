Содокладчики ПАСЕ оценят в Баку выполнение Азербайджаном обязательств перед СЕ

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу Азербайджана Штефан Шеннах и Цезарь Флорин Преда совершат 12-14 января визит в Баку.

«Содокладчики ПАСЕ по мониторингу Азербайджана Штефан Шеннах (Австрия, СОЦ) и Цезарь Флорин Преда (Румыния, ЕНП/ХД) совершат 12-14 января визит в страну для оценки исполнения Азербайджаном своих обязательств и обязанностей перед Советом Европы», - сообщается на сайте ПАСЕ.

В рамках визита представители ПАСЕ проведут переговоры с президентом Азербайджана, спикером парламента, министрами внутренних дел и юстиции республики и др. лицами.

Р.Бабаев