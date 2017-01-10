Сешнс без труда пройдет процедуру утверждения на пост генпрокурора США в сенате - газета

Сенатор от Алабамы Джефф Сешнс, скорее всего, с легкостью пройдет процедуру утверждения на пост генерального прокурора страны в сенате, пишет во вторник газета "Политико".

Ему помогут, в частности, хорошие отношения со многими коллегами-сенаторами, отмечает издание.

Несмотря на то, что демократы в сенате обещали противостоять назначению Дж.Сешнса, эта задача практически невыполнима: ему нужно получить в свою поддержку голоса 50 сенаторов, а у республиканцы имеют 52 кресла в верхней палате.

Слушания по кандидатуре Дж.Сешнса стартуют в сенате позже во вторник: он ответит на вопросы членов комитета по юридическим делам.

69-летний сенатор-республиканец - один из первых политиков, выразивших поддержку Дональду Трампу во время предвыборной кампании. Он был членом сенатского комитета по юридическим делам.

"Политико" напоминает, что около 30 лет назад обвинения в расизме помешали Дж.Сешнсу стать федеральным судьей.