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Дальнее зарубежье 10.01.2017 17:54

Сешнс без труда пройдет процедуру утверждения на пост генпрокурора США в сенате - газета

Сенатор от Алабамы Джефф Сешнс, скорее всего, с легкостью пройдет процедуру утверждения на пост генерального прокурора страны в сенате, пишет во вторник газета "Политико".

Ему помогут, в частности, хорошие отношения со многими коллегами-сенаторами, отмечает издание.

Несмотря на то, что демократы в сенате обещали противостоять назначению Дж.Сешнса, эта задача практически невыполнима: ему нужно получить в свою поддержку голоса 50 сенаторов, а у республиканцы имеют 52 кресла в верхней палате.

Слушания по кандидатуре Дж.Сешнса стартуют в сенате позже во вторник: он ответит на вопросы членов комитета по юридическим делам.

69-летний сенатор-республиканец - один из первых политиков, выразивших поддержку Дональду Трампу во время предвыборной кампании. Он был членом сенатского комитета по юридическим делам.

"Политико" напоминает, что около 30 лет назад обвинения в расизме помешали Дж.Сешнсу стать федеральным судьей.

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Тэги: США, ТРАМП, ГЕНПРОКУРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]