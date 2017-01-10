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ТЭК 10.01.2017 16:26

НГДУ Абшероннефть в 2016г увеличило добычу нефти в 12,5%, в 2017г увеличит на 6%

НГДУ «Абшероннефть» производственного объединения «Азнефть» в 2016 году добыло 363,671 тыс. тонн нефти, что на 12,5% больше показателя 2015 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в производственном объединении «Азнефть» (структура SOCAR, ГНКАР по добыче нефти и газа).

«План по добыче нефти по НГДУ был выполнен в 2016 году на 115,9%. В 2017 году НГДУ «Абшероннефть» нацелено на доведение годовой добычи нефти до 385 тыс. тонн (рост на 5,9% по сравнению с 2016г - ИФ), т.е. среднесуточной – до 1,055 тыс. тонн», - отметили в ПО.

Добыча газа по НГДУ в 2016 году составила 44,666 млн кубометров (спад по сравнению с 2015г – на 1,4% - ИФ-Аз), план выполнен на 101%.

В 2016 году по НГДУ был проведен капитальный ремонт 11 морских оснований, с которых введены в строй из бездействующего фонда 34 скважины. Ежесуточно с этих скважин добывается 100 тонн нефти.

Также за отчетный год управлением было введено в строй после бурения 38 скважин и дополнительно добыто 42,912 тыс. тонн нефти.

НГДУ «Апшероннефть» разрабатывает месторождений Банка Дарвина, Пираллахи, Западный Апшерон.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АБШЕРОННЕФТЬ, ДОБЫЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]