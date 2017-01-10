В районе Кабула, где находится посольство России, совершен двойной теракт

Два взрыва прогремели во вторник вечером в районе Дарул-Аман на юго-западной окраине афганской столицы.

По сообщениям СМИ, первый взрыв произошел вблизи здания бывшего управления безопасности, второй возле телестудии парламента страны.

Очевидцы утверждают, после того как прогремел первый взрыв и на месте инцидента стали собираться представители силовых структур, сработало второе взрывное устройство.

В районе Дарул-Аман находятся министерства внутренних и иностранных дел Афганистана, а также парламент и посольство России.

Сообщений о жертвах и пострадавших в результате взрывов пока не поступало.