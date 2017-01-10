Акционеры крупнейшего банка Азербайджана официально утвердили Ахадова председателем правления

Председателем правления Международного банка Азербайджана (МБА) назначен Халид Ахадов, отмечается в сообщении банка.

"Акционеры банка на внеочередном общем заседании во вторник избрали Халида Ахадова председателем правления банка", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 8 декабря 2016 года решением Наблюдательного совета банка от должности председателя правления МБА был освобожден Эльмар Мамедов, а Х.Ахадов стал членом правления банка и был назначен временно исполняющим обязанности председателя правления.

Х.Ахадов работает в банковском секторе с 1999 года, в разное время он занимал должности заместителя председателя правления Bank of Baku, генерального директора Unibank. До последнего назначения он занимал должность председателя правления Azer-Turk Bank.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Основным акционером банка является государство.

А.Ахундов