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Дальнее зарубежье 10.01.2017 18:13

Глава МИД Британии позитивно отозвался о перспективах заключения торгового соглашения с США

Великобритания является "первой в очереди" на заключение торгового соглашения с США после вступления Дональда Трампа в должность президента, утверждает британский министр иностранных дел страны Борис Джонсон.

Как сообщает Deutsche Welle, это заявление прозвучало в рамках двухдневного визита Б.Джонсона в США после встреч с ключевыми советниками избранного президента Д.Трампа и конгрессменами.

Аналогичным образом о потенциале отношений Великобритании и США высказался после общения с Б.Джонсоном и сенатор-республиканец Боб Коркер, возглавляющий комитет Сената США по внешним делам.

В апреле 2016 года президент США Барак Обамы в ходе визита в Лондон отметил, что в случае выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) США будут готовы заключить двусторонний торговый договор с Соединенным Королевством. Однако Великобритания, уточнил Б.Обама, окажется "в конце очереди", а приоритетным будет соглашение с ЕС (Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство, TTIP), потому что "иметь доступ к крупным рынкам с большим количеством стран-участниц намного эффективнее, чем пытаться заключать договоры с отдельными странами".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]