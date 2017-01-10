Глава МИД Британии позитивно отозвался о перспективах заключения торгового соглашения с США

Великобритания является "первой в очереди" на заключение торгового соглашения с США после вступления Дональда Трампа в должность президента, утверждает британский министр иностранных дел страны Борис Джонсон.

Как сообщает Deutsche Welle, это заявление прозвучало в рамках двухдневного визита Б.Джонсона в США после встреч с ключевыми советниками избранного президента Д.Трампа и конгрессменами.

Аналогичным образом о потенциале отношений Великобритании и США высказался после общения с Б.Джонсоном и сенатор-республиканец Боб Коркер, возглавляющий комитет Сената США по внешним делам.

В апреле 2016 года президент США Барак Обамы в ходе визита в Лондон отметил, что в случае выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) США будут готовы заключить двусторонний торговый договор с Соединенным Королевством. Однако Великобритания, уточнил Б.Обама, окажется "в конце очереди", а приоритетным будет соглашение с ЕС (Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство, TTIP), потому что "иметь доступ к крупным рынкам с большим количеством стран-участниц намного эффективнее, чем пытаться заключать договоры с отдельными странами".