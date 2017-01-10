Продажи автомобилей в Индии сократились в декабре максимальными темпами за 16 лет

Совокупные продажи автотранспортных средств в Индии в декабре 2016 года сократились на 19%, до 1,2 млн, их падение стало максимальным с конца 2000 года, говорится в обзоре Объединения индийских автопроизводителей (SIAM).
Вместе с тем продажи легковых автомобилей снизились на 1,36%.
Объемы реализации скутеров и мотоциклов, основной индикатор спроса в сельской местности, рухнули на рекордные 22%.
Эксперты объясняют такую динамику решением правительства Индии вывести из обращения самые крупные купюры и временно ограничить доступ к хранящимся в банках денежным средствам.
Отраслевые прогнозы предполагали рост индийского авторынка в прошлом году на 12%, однако из-за предпринятых властями мер подъем оказался слабее. По оценкам SIAM, совокупные продажи автомобилей в 2016 году увеличились на 9,17% - до 21,9 млн. При этом продажи легковых автомобилей, автобусов и фургонов (пассажирские автомобили) повысились на 7,01% - до 2,97 млн.
Объемы реализации грузовых автомобилей поднялись на 7,67%, до 702,64 тыс., двухколесного транспорта (скутеры, мотоциклы, мопеды) - на 9,7%, до 17,69 млн.
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