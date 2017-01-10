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Дальнее зарубежье 10.01.2017 19:44

Продажи автомобилей в Индии сократились в декабре максимальными темпами за 16 лет

Совокупные продажи автотранспортных средств в Индии в декабре 2016 года сократились на 19%, до 1,2 млн, их падение стало максимальным с конца 2000 года, говорится в обзоре Объединения индийских автопроизводителей (SIAM).

Вместе с тем продажи легковых автомобилей снизились на 1,36%.

Объемы реализации скутеров и мотоциклов, основной индикатор спроса в сельской местности, рухнули на рекордные 22%.

Эксперты объясняют такую динамику решением правительства Индии вывести из обращения самые крупные купюры и временно ограничить доступ к хранящимся в банках денежным средствам.

Отраслевые прогнозы предполагали рост индийского авторынка в прошлом году на 12%, однако из-за предпринятых властями мер подъем оказался слабее. По оценкам SIAM, совокупные продажи автомобилей в 2016 году увеличились на 9,17% - до 21,9 млн. При этом продажи легковых автомобилей, автобусов и фургонов (пассажирские автомобили) повысились на 7,01% - до 2,97 млн.

Объемы реализации грузовых автомобилей поднялись на 7,67%, до 702,64 тыс., двухколесного транспорта (скутеры, мотоциклы, мопеды) - на 9,7%, до 17,69 млн.

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Тэги: ИНДИЯ, АВТОМОБИЛИ, ПРОДАЖИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]