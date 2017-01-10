Цены на нефть растут после падения накануне, Brent торгуется у $55,1 за баррель

Нефть умеренно восстанавливается во вторник после обвала накануне, инвесторы оценивают заявления стран ОПЕК о намерении выполнить условия соглашения о коллективном снижении добычи.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:46 выросла на $0,2 (0,36%) - до $55,14 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,24 (0,46%) - до $52,2 за баррель.
Накануне Brent и WTI подешевели на 3,8%.
Россия, Иран и Казахстан во вторник сообщили о снижении добычи в соответствии с достигнутыми в прошлом году соглашениями. Казахстан снизил добычу на 20 тыс. баррелей в сутки, Ирак - на 160 тыс. б/с.
Накануне о реализации ноябрьских договоренностей странами ОПЕК сообщил министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук.
Нигерия и Ливия, освобожденные от необходимости снижать производство нефти, не смогут предотвратить дефицит нефти в первом квартале 2017 года, полагают аналитики Standard Chartered.
По словам экспертов, Ливия в лучшем случае сможет увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки, тогда как страны ОПЕК и их партнеры договорились сократить добычу на 1,8 млн б/с.
В связи с этим Standard Chartered допускает, что цены на нефть могут превысить отметку в $60 за баррель уже в январе-марте 2017 года.
Дополнительным фактором, способствующим повышению цен на нефть, является ослабление доллара США. К 15:55 во вторник доллар опустился примерно на 1% к евро и иене. Слабость доллара повышает доходность инвестиций в сырьевые товары.
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