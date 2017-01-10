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ТЭК 10.01.2017 16:37

Цены на нефть растут после падения накануне, Brent торгуется у $55,1 за баррель

Нефть умеренно восстанавливается во вторник после обвала накануне, инвесторы оценивают заявления стран ОПЕК о намерении выполнить условия соглашения о коллективном снижении добычи.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:46 выросла на $0,2 (0,36%) - до $55,14 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,24 (0,46%) - до $52,2 за баррель.

Накануне Brent и WTI подешевели на 3,8%.

Россия, Иран и Казахстан во вторник сообщили о снижении добычи в соответствии с достигнутыми в прошлом году соглашениями. Казахстан снизил добычу на 20 тыс. баррелей в сутки, Ирак - на 160 тыс. б/с.

Накануне о реализации ноябрьских договоренностей странами ОПЕК сообщил министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук.

Нигерия и Ливия, освобожденные от необходимости снижать производство нефти, не смогут предотвратить дефицит нефти в первом квартале 2017 года, полагают аналитики Standard Chartered.

По словам экспертов, Ливия в лучшем случае сможет увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки, тогда как страны ОПЕК и их партнеры договорились сократить добычу на 1,8 млн б/с.

В связи с этим Standard Chartered допускает, что цены на нефть могут превысить отметку в $60 за баррель уже в январе-марте 2017 года.

Дополнительным фактором, способствующим повышению цен на нефть, является ослабление доллара США. К 15:55 во вторник доллар опустился примерно на 1% к евро и иене. Слабость доллара повышает доходность инвестиций в сырьевые товары.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]