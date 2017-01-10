Правительство Азербайджана прогнозирует в 2017г рост производства хлеба и хлебобулочных изделий на 1%

Правительство Азербайджана прогнозирует на 2017 год рост производства хлеба и хлебобулочных изделий на 1%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
«Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2017 году прогнозируется на уровне 768,1 тыс. тонн против 760,5 тыс. тонн в 2016 году», - сказали в правительстве.
Прогноз на 2018 год составляет 775,8 тыс. тонн, на 2019г – 783,6 тыс. тонн, на 2020г – 790 тыс. тонн.
Согласно оценкам правительства, производство муки в Азербайджане в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличится на 2,6% - до 1 млн 580 тыс. тонн. Объем производства муки в 2018 году прогнозируется на уровне 1 млн 619,7 тыс. тонн, в 2019 году – 1 млн 652,7 тыс. тонн, в 2020 году – 1 млн 685,3 тыс. тонн.
А.Ахундов
Содокладчики ПАСЕ оценят в Баку выполнение Азербайджаном обязательств перед СЕ
Алиев сделал в дипмиссии Ирана в Баку запись в книге соболезнований в связи с кончиной Рафсанджани
Апрельские боестолкновения в зоне карабахского конфликта развеяли миф о непобедимости армянской армии - Алиев
Пока еще рано радоваться олимпийской медали тяжелоатлета Заирова - вице-президент НОК Азербайджана
Президент Алиев объявил 2017 год в Азербайджане Годом Исламской солидарности
В Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку в 2019 году примут участие около 4 тыс. спортсменов
В Великобритании бастуют железнодорожники и бортпроводники
Президент Алиев выделил 14 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гаджигабульском районе
АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван
ФРГ должна уметь отвечать на кибератаки - глава контрразведки страны
Продажи автомобилей в Индии сократились в декабре максимальными темпами за 16 лет
Слушания в сенате США по кандидатуре главы ЦРУ откладываются
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов