Правительство Азербайджана прогнозирует в 2017г рост производства хлеба и хлебобулочных изделий на 1%

Правительство Азербайджана прогнозирует на 2017 год рост производства хлеба и хлебобулочных изделий на 1%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

«Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2017 году прогнозируется на уровне 768,1 тыс. тонн против 760,5 тыс. тонн в 2016 году», - сказали в правительстве.

Прогноз на 2018 год составляет 775,8 тыс. тонн, на 2019г – 783,6 тыс. тонн, на 2020г – 790 тыс. тонн.

Согласно оценкам правительства, производство муки в Азербайджане в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличится на 2,6% - до 1 млн 580 тыс. тонн. Объем производства муки в 2018 году прогнозируется на уровне 1 млн 619,7 тыс. тонн, в 2019 году – 1 млн 652,7 тыс. тонн, в 2020 году – 1 млн 685,3 тыс. тонн.

А.Ахундов