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АПК 10.01.2017 16:48

Правительство Азербайджана прогнозирует в 2017г рост производства хлеба и хлебобулочных изделий на 1%

Правительство Азербайджана прогнозирует на 2017 год рост производства хлеба и хлебобулочных изделий на 1%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

«Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2017 году прогнозируется на уровне 768,1 тыс. тонн против 760,5 тыс. тонн в 2016 году», - сказали в правительстве.

Прогноз на 2018 год составляет 775,8 тыс. тонн, на 2019г – 783,6 тыс. тонн, на 2020г – 790 тыс. тонн.

Согласно оценкам правительства, производство муки в Азербайджане в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличится на 2,6% - до 1 млн 580 тыс. тонн. Объем производства муки в 2018 году прогнозируется на уровне 1 млн 619,7 тыс. тонн, в 2019 году – 1 млн 652,7 тыс. тонн, в 2020 году – 1 млн 685,3 тыс. тонн.

А.Ахундов

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Тэги: ХЛЕБ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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