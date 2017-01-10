В профильном комитете сената в среду пройдут слушания по кандидатуре Тиллерсона на пост госсекретаря США

Комитет по иностранным делам сената США в среду рассмотрит кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря, говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета.

Слушания с участием Р.Тиллерсона начнутся в 09:15 по вашингтонскому времени (17:15 мск).

Если комитет поддержит кандидатуру Р.Тиллерсона, за этим последует голосование сената в полном составе. Для того, чтобы назначение было утверждено, требуется простое большинство голосов.

Р.Тиллерсон - глава крупнейшей в США нефтяной компании ExxonMobil. Он добивался отмены существовавшего несколько десятилетий запрета на экспорт нефти из США, а также снятия ограничений на развитие проектов экспорта сжиженного газа.

После введения санкций в 2014 году корпорация Р.Тиллерсона продолжала сотрудничество с российской компанией "Роснефть".

В декабре 2016 года бизнесмена стали называть в числе возможных кандидатов на должность главы американской дипломатии в будущем кабинете Д.Трампа. 6 декабря избранный президент провел личную встречу с главой ExxonMobil в нью-йоркской Трамп Тауэр.

Журнал Forbes по итогам 2015 года поместил Р.Тиллерсона на 25-е место в рейтинге наиболее влиятельных людей мира.