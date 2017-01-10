Ливия наращивает добычу нефти, что ставит под угрозу планы ОПЕК - WSJ

Ливия увеличила производство нефти более чем в три раза за последние шесть месяцев, что может стать помехой для роста цен на нефть, которого рассчитывают добиться нефтедобывающие страны, сокращая производство, пишет газета The Wall Street Journal.

Как сообщалось, 30 ноября 2016 года государства ОПЕК договорились снизить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) - до 33,6 млн б/с. С этого момента цена нефти Brent подскочила на 19%, превысив $55 за баррель.

Ливия, раздираемая внутренними конфликтами и существенно сократившая производство нефти с 2011 года, была освобождена от снижения добычи в рамках соглашения ОПЕК.

Однако за последнее время ливийская государственная нефтекомпания National Oil Corp. (NOC) смогла договориться с повстанцами, блокировавшими ключевые объекты нефтяной инфраструктуры, что позволило возобновить добычу на ряде крупных месторождений.

В результате, добыча нефти в Ливии на этой неделе достигла 708 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимального уровня за три года. Ранее в этом году объем добычи нефти в стране опускался ниже 200 тыс. б/с.

В прошлом Ливия, которая обладает крупнейшими резервами нефти среди государств Африки, добывала порядка 1,6 млн б/с.

В NOC полагают, что в этом году Ливия может увеличить добычу нефти до 900 тыс. б/с. Для сравнения: в ноябре, когда государства ОПЕК заключали соглашение о сокращении производства, Ливия добывала порядка 575 тыс. б/с.

Такое увеличение нивелирует обещанное Россией снижение добычи нефти, а также может вынудить Саудовскую Аравию повысить объемы сокращения производства, чтобы добиться целевых показателей, согласованных ОПЕК, пишет газета.

Россия обязалась сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года.

Глава отдела стратегии на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен отмечает, что наращивание добычи Ливией является "существенной угрозой" для подъема цены нефти до $60 за баррель, учитывая, что хедж-фонды ждут "медвежьих" сигналов.

Другие страны также несут в себе угрозу для соглашения ОПЕК, пишет WSJ. Так, Нигерия, тоже освобожденная от необходимости сокращения добычи, увеличила производство нефти в декабре на 200 тыс. б/с.

Помимо этого, некоторые эксперты ставят под сомнение готовность Ирака снижать добычу. Ранее WSJ сообщила, что Ирак планирует увеличить экспорт нефти в январе.

Тем не менее, эксперты считают именно наращивание добычи нефти Ливией наибольшей угрозой для планов ОПЕК.

При этом они отмечают, что политическая нестабильность в стране может прервать тенденцию к увеличению добычи.