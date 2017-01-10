Полиция нашла около 300 тыс. евро, украденных у Ким Кардашьян в Париже - СМИ

Сотрудники французской полиции обнаружили в ходе обысков около 300 тыс. евро, украденных у американской актрисы и фотомодели Ким Кардашьян в Париже, сообщает во вторник сайт газеты "Фигаро".
Однако, по информации издания, украденные у знаменитости драгоценности на общую стоимость около 8,5 млн евро пока найдены не были.
Накануне полиция задержала в рамках расследования дела об ограблении 17 человек, среди них - водитель, обслуживавший К.Кардашьян в ночь ограбления в Париже.
Ограбление было совершено в октябре 2016 года. Вооруженные люди ворвались в парижский отель, в котором остановилась К.Кардашьян, и стали угрожать консьержу, требуя, чтобы он сопроводил их до номера звезды. Затем они связали К.Кардашьян и заперли ее в ванной комнате.
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