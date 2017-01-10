Итальянская полиция арестовала двух человек за незаконный доступ к компьютерам Драги и Ренци

Полиция Италии арестовала двух человек, инженера-ядерщика и его сестру, которые подозреваются в слежке за компьютерами ряда высокопоставленных лиц, включая председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци, сообщает MarketWatch.

Им предъявлены обвинения в получении информации, касающейся национальной безопасности; незаконном доступе к компьютерным системам и незаконном перехвате сообщений.

Указанные лица проживали в Лондоне, но временно пребывали в Риме.

Ранее итальянская полиция при помощи отдела по борьбе с киберпреступлениями ФБР выявила слежку за компьютерами ключевых политиков, публичных деятелей и бизнесменов с целью получения конфиденциальной информации. Предположительно, противоправные действия совершались на протяжении нескольких лет.