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Дальнее зарубежье 10.01.2017 17:17

Итальянская полиция арестовала двух человек за незаконный доступ к компьютерам Драги и Ренци

Полиция Италии арестовала двух человек, инженера-ядерщика и его сестру, которые подозреваются в слежке за компьютерами ряда высокопоставленных лиц, включая председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци, сообщает MarketWatch.

Им предъявлены обвинения в получении информации, касающейся национальной безопасности; незаконном доступе к компьютерным системам и незаконном перехвате сообщений.

Указанные лица проживали в Лондоне, но временно пребывали в Риме.

Ранее итальянская полиция при помощи отдела по борьбе с киберпреступлениями ФБР выявила слежку за компьютерами ключевых политиков, публичных деятелей и бизнесменов с целью получения конфиденциальной информации. Предположительно, противоправные действия совершались на протяжении нескольких лет.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ЕЦБ, ДРАГИ, СЛЕЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]