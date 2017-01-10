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СНГ 10.01.2017 19:13

Оппозиция готовит акции памяти Немцова в годовщину его убийства

Движение "Солидарность" планирует провести акции памяти оппозиционного политика Бориса Немцова в Москве и других городах в годовщину его убийства 27 февраля.

Участники готовящихся мероприятий намерены "вновь выразить скорбь и возмущение" в связи с убийством Б.Немцова и потребовать от следствия и суда установить реальных организаторов и заказчиков этого преступления, говорится в размещенном во вторник на сайте движения заявлении бюро федерального политсовета "Солидарности".

"Солидарность" также продолжит требовать от московских властей увековечить память Б.Немцова.

Политик, один из основателей оппозиционного движения "Солидарность" Б.Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. Позднее на месте убийства возник "народный мемориал", который с тех пор поддерживается волонтерами.

По делу об убийстве политика в настоящее время судят пять человек: предполагаемого киллера Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. По версии следствия, примерно в конце сентября 2014 года фигуранты за вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц убить Б.Немцова.

Между тем потерпевшие считают, что дело об убийстве Б.Немцова не раскрыто, а его настоящие заказчики не найдены.

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Тэги: РОССИЯ, НЕМЦОВ, УБИЙСТВО, ПАМЯТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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