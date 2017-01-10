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Дальнее зарубежье 10.01.2017 17:37

Президента Ганы пристыдили за плагиат речей американских президентов

Президента Ганы раскритиковали за некорректные заимствования для своей инаугурационной речи из выступлений американских лидеров, сообщает во вторник агентство АП.

Президент Нана Акуфо-Аддо, победивший на выборах 7 декабря, принес присягу в субботу. Одна из строк в его речи практически в точности повторяет фразу, использованную экс-президентом США Биллом Клинтоном в его инаугурационном обращении. А другая фраза в речи Н.Акуфо-Аддо почти идентична той, которую использовал в инаугурационной речи президент Джордж Буш-старший в 2001 году.

Администрация президента Ганы отказывается комментировать очевидное сходство отрывков речи Н.Акуфо-Аддо и лидеров США, которое широко обсуждается в социальных сетях.

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Тэги: ГАНА, ПРЕЗИДЕНТ, РЕЧЬ, ПЛАГИАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]