Еврокомиссия предложила меры по совершенствованию рынка услуг ЕС

Европейская комиссия во вторник предложила пакет мер, которые, по мнению ЕК, должны позволить предприятиям и отдельным профессионалам предоставлять услуги по упрощенной схеме потенциальным клиентам из числа населения ЕС.
"Препятствия в торговле услугами являются также помехой для конкурентоспособности. Лучшее функционирование единого рынка услуг поможет европейским предприятиям создавать рабочие места и развиваться за пределами (национальных - ИФ) границ, предлагая более широкий выбор услуг по лучшим ценам и придерживаясь при этом улучшенных норм для потребителей и для работников", - заявил заместитель председателя ЕК по вопросам занятости, экономического роста, инвестиций и конкурентоспособности Юрки Катайнен.
"Сегодня мы предлагаем упростить процедуры для поставщиков трансграничных услуг, а также предоставляем в распоряжение государств-членов новое и более современное средство по объединению их усилий в целях регламентации сектора услуг", - сказал Ю.Катайнен, представляя предложения ЕК на пресс-конференции в Брюсселе.
"Услуги составляют две трети экономики ЕС и обеспечивают 90% новых рабочих мест. Тем не менее, единый рынок - сокровище, слишком часто воспринимаемое как нечто само собой разумеющееся - не функционирует правильно в сфере услуг, тем самым лишая нас значительного потенциала в области создания рабочих мест и экономического роста", - сказала в свою очередь член ЕС по внутреннему рынку, промышленности и предпринимательству Эльжбета Бьенковская.
В ЕК полагают, что новый импульс для сектора услуг сослужит пользу потребителям, соискателям работы и предприятиям, а также будет генерировать экономический рост во всем Евросоюзе.
Среди инициатив, выдвинутых ЕС - создание "новой электронной карты услуг". Речь идет об упрощенной электронной процедуре, которая позволит, например, инжиниринговым компаниям, информационному консалтингу, организаторам торговых ярмарок, предприятиям строительных услуг проще решать административные формальности по выполнению своей работы за рубежом.
ЕК предложила провести оценку пропорциональности национальных правил, применяемых к предоставлению профессиональных услуг. По данным ЕК, 22% европейской рабочей силы связано с профессиями, разрешение на практику которых связано с наличием определенного документа об образовании или о специальной подготовке и с тем, что рамки применения специального документа о подготовке определяются строгим регламентом. В ЕК признают, что подобное регламентирование часто оправдано для некоторых профессий, связанных со здоровьем или с безопасностью людей. Однако в ЕК считают, что в соответствии с законодательством ЕС государства-члены должны определить, насколько необходимы те или иные национальные требования к исполнению профессий и насколько такие требования носят пропорциональный характер.
В числе прочих предложений ЕК - курс на проведение национальных реформ в области регламентирования профессий. В Брюсселе указывают на то, что взаимная оценка таких регламентов, проведенная государствами-членами в 2014-2016 годах, показала, что те страны, что открыл свой рынок услуг (например, Испания, Италия, Польша и Португалия) пользуются теперь более широким выбором услуг по более выгодным ценам при сохранении общих европейских норм для потребителей и работников. В свою очередь ЕК предлагает курс на реформирование регламентов профессиональных услуг в качестве ресурса для увеличения занятости и экономического роста. Новые меры должны касаться архитекторов, инженеров, адвокатов, бухгалтеров, специалистов в области патентования, агентов по торговле недвижимостью и туристических гидов.
В комплекс предлагаемых ЕК мер входит улучшение порядка уведомления о проектах национальных законов, относящихся к сфере услуг. Законодательство ЕС уже обязывает государства-члены ЕС уведомлять ЕК о своих национальных правилах в области услуг, что помогает исполнительной власти ЕС и странам союза уже на первых этапах процедуры делать заключения относительно соответствия этих правил нормам ЕС
В Брюсселе поясняют, что новые предложения ЕК направлены на улучшение этого механизма уведомления, чтобы сделать данную процедуру более быстрой, эффективной и прозрачной.
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