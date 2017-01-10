ФРГ должна уметь отвечать на кибератаки - глава контрразведки страны

Глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (BfV) Ганс-Георг Маасен заявил, что страна должна быть готова ответить на кибератаки, сообщает во вторник агентство АП.
"Для нас необходимо не просто занимать исключительно оборонную позицию. Германия должна иметь возможность атаковать противника, чтобы остановить его дальнейшие нападки", - цитирует агентство Г.-Г.Маасена.
Возглавляемое Г.-Г.Маасеном ведомство осуществляет контрразведывательную деятельность и не работает за пределами ФРГ, поэтому получение возможности ведения кибервойны станет означать для BfV введение нового стиля в работе.
Ранее глава МВД ФРГ Томас де Мезьер предложил радикальную модернизацию спецслужб страны в ответ на террористическую угрозу и поддерживаемые зарубежными государствами кибератаки.
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