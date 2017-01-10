Главы МИД стран ЕС 16 января обсудят ситуацию в Сирии и ближневосточное урегулирование

Министры иностранных дел ЕС начнут встречу 16 января с обмена мнениями о перспективах первого полугодия 2017 года, следует из опубликованной во вторник Советом Евросоюза повестки ближайшего заседания на уровне глав МИД.

Руководители внешнеполитических ведомств стран Евросоюза рассмотрят развитие событий в Сирии за период с их последней дискуссии по этому вопросу 12 декабря и после обсуждения на заседании Европейского Совета 15 декабря 2016 года.

В материалах к Совету ЕС 16 января напоминается, что с тех пор было объявлено о прекращении боевых действий в Сирии, а также принята резолюция СБ ООН 2336 от 31 декабря 2016 года в поддержку усилий Турции и России по прекращению насилия в Сирии и переходу к политическому процессу.

"Министры, как ожидается, обсудят роль ЕС в поддержке полного прекращения огня и подлинного политического перехода в Сирии под эгидой ООН, а также в обеспечении полного доступа гуманитарной помощи по всей стране", - говорится в документе.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини проинформирует министров о последних усилиях в рамках региональной информационной инициативы ЕС, целью которой является поиск общей позиции относительно постконфликтного примирения и восстановления в Сирии при координации с ООН.

Во время рабочего обеда главы МИД стран ЕС обсудят ближневосточный мирный процесс на основе резолюции СБ ООН 2334 и Парижской конференции, которая состоится 15 января 2017 года. Речь пойдет о пути к достижению справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке и обеспечению сосуществования палестинского и израильского государств, сообщила пресс-служба Совета ЕС.