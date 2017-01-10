Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8824 RUR   0.0296 GBR   2.1553 TRY   0.4776

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.96 Brent   54.94

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12 Янв 13 Янв

Дальнее зарубежье 10.01.2017 18:16

Главы МИД стран ЕС 16 января обсудят ситуацию в Сирии и ближневосточное урегулирование

Министры иностранных дел ЕС начнут встречу 16 января с обмена мнениями о перспективах первого полугодия 2017 года, следует из опубликованной во вторник Советом Евросоюза повестки ближайшего заседания на уровне глав МИД.

Руководители внешнеполитических ведомств стран Евросоюза рассмотрят развитие событий в Сирии за период с их последней дискуссии по этому вопросу 12 декабря и после обсуждения на заседании Европейского Совета 15 декабря 2016 года.

В материалах к Совету ЕС 16 января напоминается, что с тех пор было объявлено о прекращении боевых действий в Сирии, а также принята резолюция СБ ООН 2336 от 31 декабря 2016 года в поддержку усилий Турции и России по прекращению насилия в Сирии и переходу к политическому процессу.

"Министры, как ожидается, обсудят роль ЕС в поддержке полного прекращения огня и подлинного политического перехода в Сирии под эгидой ООН, а также в обеспечении полного доступа гуманитарной помощи по всей стране", - говорится в документе.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини проинформирует министров о последних усилиях в рамках региональной информационной инициативы ЕС, целью которой является поиск общей позиции относительно постконфликтного примирения и восстановления в Сирии при координации с ООН.

Во время рабочего обеда главы МИД стран ЕС обсудят ближневосточный мирный процесс на основе резолюции СБ ООН 2334 и Парижской конференции, которая состоится 15 января 2017 года. Речь пойдет о пути к достижению справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке и обеспечению сосуществования палестинского и израильского государств, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, СОВЕТ, МИД, ПОВЕСТКА


Похожие новости


Очередной саммит "Восточного партнерства" пройдет через год в Брюсселе Неформальная встреча Совета ЕС по общим вопросам состоится во вторник в Амстердаме ЕС усилит борьбу с нарушениями прав человека в странах, откуда в Европу приезжают мигранты - Совет ЕС по иностранным делам В Брюсселе состоится первое министерское совещание "Восточного партнерства" ЕС по вопросам торговли Могерини в понедельник расскажет главам МИД ЕС о результатах переговоров по ИЯП Постпреды стран ЕС продолжат в четверг работу над расширением «черного списка» в связи с украинской ситуацией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]