ГНФАР начнет в 2017г осуществлять трансферты в ЦБА для обеспечения макроэкономической стабильности, их объем не превысит 7,5 млрд манатов

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в 2017 году начнет осуществлять трансферты в Центральный банк (ЦБА) с целью обеспечения макроэкономической стабильности.

Согласно бюджету ГНФАР на 2017 год, утвержденному президентом Ильхамом Алиевым, максимальный размер таких трансфертов из Госнефтефонда в ЦБА определен в 7,5 млрд манатов или 51,8% расходов фонда на текущий год.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А.Азизов