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Макроэкономика 10.01.2017 18:36

ГНФАР начнет в 2017г осуществлять трансферты в ЦБА для обеспечения макроэкономической стабильности, их объем не превысит 7,5 млрд манатов

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в 2017 году начнет осуществлять трансферты в Центральный банк (ЦБА) с целью обеспечения макроэкономической стабильности.

Согласно бюджету ГНФАР на 2017 год, утвержденному президентом Ильхамом Алиевым, максимальный размер таких трансфертов из Госнефтефонда в ЦБА определен в 7,5 млрд манатов или 51,8% расходов фонда на текущий год.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А.Азизов

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Тэги: ГНФАР, ЦЕНТРОБАНК, ТРАНСФЕРТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]