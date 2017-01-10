Не менее 22 человек погибли, около 70 ранены в результате двойного теракта в Кабуле - представители афганских властей

Жертвами двойного теракта в Кабуле во вторник стали не менее 22 человек, еще около 70 человек получили ранения, сообщает телеканал Tolo со ссылкой на официальных представителей афганских властей.

Западная пресса со ссылкой на очевидцев происшествия в свою очередь сообщает, что количество жертв теракта может возрасти до 50 человек.

Два взрыва прогремели около 16:00 по местному времени (14:30 МСК) у здания парламента в районе Дарул-Аман на юго-западной окраине афганской столицы.

"Сначала у входа в парламент был взорван автомобиль марки Toyota Corolla, начиненный взрывчаткой. После того, как к месту происшествия стали собираться представители правоохранительных органов, прогремел второй взрыв - взрывное устройство в толпе привел в действие террорист- смертник", - сообщили в пресс-службе МВД Афганистана.

Незадолго до теракта в парламенте завершилась встреча депутатов с избирателями, и люди начали выходить из здания. Среди пострадавших - депутат парламента от провинции Герат Рахима Джоми, а также начальник одного из управлений полиции.

Ответственность за двойной теракт в Кабуле взяло на себя радикальное движение "Талибан".