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Регион 10.01.2017 21:00

Москва и Тбилиси согласовывают график контактов для обсуждения вопросов нормализации российско-грузинских отношений

Замглавы МИД РФ, Статс-секретарь Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе обсудили по телефону график встреч на 2017 год, сообщает МИД РФ.

"Обсуждались график возможных встреч на 2017 г. в рамках неформального диалога о путях нормализации российско-грузинских отношений, а также некоторые практические вопросы развития двусторонних связей", - говорится в сообщении ведомства.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]