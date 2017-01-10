Москва и Тбилиси согласовывают график контактов для обсуждения вопросов нормализации российско-грузинских отношений

Замглавы МИД РФ, Статс-секретарь Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе обсудили по телефону график встреч на 2017 год, сообщает МИД РФ.
"Обсуждались график возможных встреч на 2017 г. в рамках неформального диалога о путях нормализации российско-грузинских отношений, а также некоторые практические вопросы развития двусторонних связей", - говорится в сообщении ведомства.
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