Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8824 RUR   0.0296 GBR   2.1553 TRY   0.4776

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.96 Brent   54.94

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13 Янв 14 Янв

Дальнее зарубежье 10.01.2017 21:19

Мехико не будет оплачивать создание стены на границе Мексики и США - глава МИД

Мексиканские Соединённые Штаты не планируют оплачивать строительство стены на границе с США, заявил недавно назначенный глава МИД Мексики Луис Видегара.

"Нет такого варианта, при котором Мексика оплатила стену, поскольку это вопрос национального достоинства и суверенитета", - сказал Л.Видегара, слова которого приводят местные СМИ.

По словам министра, в этом вопросе не может быть никаких уступок со стороны Мексики.

Он отметил, что в отношениях между Мексикой и США существует множество тем, которые необходимо обсуждать, включая торговлю между странами.

Ранее сообщалось, что в ходе своей предвыборной кампании, избранный президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости строительства стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной иммиграцией. Д.Трамп при этом отмечал, что возведение этого объекта должно финансироваться за счет мексиканского бюджета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЕКСИКА, США, СТЕНА, ФИНАНСИРОВАНИЕ


Похожие новости


США планируют продать Мексике вооружений почти на $700 млн Мексика выразила протест США в связи с информацией о шпионаже за бывшим мексиканским президентом Сенат Мексики призывает наказать американского пограничника, застрелившего мексиканца Мексиканский наркобарон осужден на 25 лет тюрьмы в США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]