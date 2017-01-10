Мехико не будет оплачивать создание стены на границе Мексики и США - глава МИД

Мексиканские Соединённые Штаты не планируют оплачивать строительство стены на границе с США, заявил недавно назначенный глава МИД Мексики Луис Видегара.

"Нет такого варианта, при котором Мексика оплатила стену, поскольку это вопрос национального достоинства и суверенитета", - сказал Л.Видегара, слова которого приводят местные СМИ.

По словам министра, в этом вопросе не может быть никаких уступок со стороны Мексики.

Он отметил, что в отношениях между Мексикой и США существует множество тем, которые необходимо обсуждать, включая торговлю между странами.

Ранее сообщалось, что в ходе своей предвыборной кампании, избранный президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости строительства стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной иммиграцией. Д.Трамп при этом отмечал, что возведение этого объекта должно финансироваться за счет мексиканского бюджета.