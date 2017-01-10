Слушания в сенате США по кандидатуре главы ЦРУ откладываются

Сенаторы отложили на сутки слушания по кандидату на пост директора ЦРУ Майкла Помпео.
Член Палаты представителей Конгресса США от штата Канзас республиканец М.Помпео, предложенный на пост главы ЦРУ избранным президентом США Дональдом Трампом, предстанет перед сенатским комитетом по разведке не в среду, а в четверг, сообщила во вторник газета "Вашингтон пост" со ссылкой на сотрудников Сената.
Причины переноса не оглашаются, но помощники конгрессменов-демократов отмечают, что усилия лидера демократического меньшинства в Сенате Чарльза Шумера, направленные на то, чтобы растянуть процедуру утверждения кандидатов в будущую администрацию Д.Трампа, дают результаты.
Таким образом, в среду в верхней палате Конгресса США запланированы слушания по трем кандидатурам: Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США, Элейн Чао - на пост министра транспорта и Джеффа Сешнса - на пост генпрокурора.
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