Активы ГНФАР составляют $33 млрд, в 2017г они увеличатся – президент Алиев

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на начало 2017 года составляют $33 млрд, спад за 2016 год составил всего 4%, заявил президент Ильхам Алиев.
"В 2016 году нам, в отличие от других нефтедобывающих стран, удалось обеспечить сохранность валютных резервов, прежде всего, средств Госнефтефонда. Активы ГНФАР составляют $33 млрд и за 2016 год их объем сократился всего на 4%, что связано с валютными колебаниями, иначе они бы выросли", - сказал И.Алиев во вторник на заседании кабмина, посвященного итогам социально-экономического развития Азербайджана в 2016 году.
Президент подчеркнул, что портфель ГНФАР дифференцирован.
И.Алиев добавил, что для устранения последствий кризиса Азербайджан мог бы использовать резервы, но "наша цель обеспечить их сохранность". "Я уверен, что в 2017 году мы будем наблюдать рост активов Госнефтефонда", - сказал глава государства.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
А.Азизов
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