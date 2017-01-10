Алиев обсудил с госсекретарем Ле Гуэном развитие азербайджано-французских отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял в Баку госсекретаря Франции по вопросам развития и франкофонии Жан-Мари Ле Гуэна, сообщает сайт главы государства.

На встрече обсуждались перспективы азербайджано-французского сотрудничества.

А.Азизов