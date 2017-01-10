Процесс оздоровления в банковском секторе продолжится в 2017г - Алиев

Процесс оздоровления в банковском секторе Азербайджана продолжится в 2017 году, заявил президент Ильхам Алиев.
"В 2016 году мы ужесточили контроль в банковском секторе. В 2017 году будут предприняты серьезные меры с целью продолжения процесса оздоровления в банковском секторе, доведения его до мировых стандартов", - сказал И.Алиев во вторник на заседании кабмина, посвященного итогам социально-экономического развития Азербайджана в 2016 году.
По его словам, в 2017 году инфляция в Азербайджане должна быть снижена до однозначного уровня. "Мы должны в текущем году обеспечить макроэкономическую стабильность. В частности, инфляция должна быть снижена до однозначного уровня. Я думаю, что это достижимая задача", - отметил он.
И.Алиев подчеркнул, что в 2017 году правительство Азербайджана продолжит проведение мероприятий, направленных на развитие хлопководства. "В 2017 году посевные под хлопок составят 120 тыс. тонн против 51 тыс. тонн в 2016 году. Это позволит нам в нынешнем году обеспечить сбор урожая хлопка на уровне 200 тыс. тонн. Сегодня развитие хлопководства осуществляется в 27 районах страны, что обеспечивает занятость 200 тыс. человек", - добавил глава государства.
А.Азизов
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