В Баку будет построено 150 новостроек – президент Алиев

В Баку планируется строительство 150 многоэтажных жилых зданий, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В рамках реализации трех проектов в Баку будет построено 150 многоэтажных жилых зданий», - подчеркнул И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году.

По его словам, реализация одного из таких проектов началась в декабре 2016 года в Ясамальском районе. «В рамках проекта планируется построить городок, включающий 29 высотных жилых зданий, школы, детского сада и необходимой инфраструктуры. Этот проект предусматривает строительство около 2 тыс. квартир», - сказал президент.

Глава государства отметил, что новое жилье будет выделено малообеспеченным слоям населения в долгосрочный кредит на льготных условиях.

«Также строительство 60 высотных зданий планируется в рамках замены изношенного жилищного фонда. Первый такой проект начался в конце прошлого года в Сабунчинском районе, где на место старого жилого дома было построено многоэтажное здание», - подчеркнул И.Алиев.

По его словам, процесс строительства современных многоэтажек на месте старых зданий в Баку набирает стремительные темпы.

«Жители старых зданий, на месте которых будут построены современные высотки, получат квартиры большей квадратуры. При этом территории под строительство будут отводиться под жестким контролем. Предприниматели должны согласовывать вопросы строительства с жильцами, выделять им компенсации или средства для аренды квартир», - сказал И.Алиев.

Кроме этого, 60 новых жилых домов предстоит построить на очередном этапе проекта «Белый город».

Президент отметил, что оживление строительного сектора позволит обновить жилфонд в столице.

Р.Бабаев