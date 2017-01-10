В Баку будет построено 150 новостроек – президент Алиев

В Баку планируется строительство 150 многоэтажных жилых зданий, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«В рамках реализации трех проектов в Баку будет построено 150 многоэтажных жилых зданий», - подчеркнул И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году.
По его словам, реализация одного из таких проектов началась в декабре 2016 года в Ясамальском районе. «В рамках проекта планируется построить городок, включающий 29 высотных жилых зданий, школы, детского сада и необходимой инфраструктуры. Этот проект предусматривает строительство около 2 тыс. квартир», - сказал президент.
Глава государства отметил, что новое жилье будет выделено малообеспеченным слоям населения в долгосрочный кредит на льготных условиях.
«Также строительство 60 высотных зданий планируется в рамках замены изношенного жилищного фонда. Первый такой проект начался в конце прошлого года в Сабунчинском районе, где на место старого жилого дома было построено многоэтажное здание», - подчеркнул И.Алиев.
По его словам, процесс строительства современных многоэтажек на месте старых зданий в Баку набирает стремительные темпы.
«Жители старых зданий, на месте которых будут построены современные высотки, получат квартиры большей квадратуры. При этом территории под строительство будут отводиться под жестким контролем. Предприниматели должны согласовывать вопросы строительства с жильцами, выделять им компенсации или средства для аренды квартир», - сказал И.Алиев.
Кроме этого, 60 новых жилых домов предстоит построить на очередном этапе проекта «Белый город».
Президент отметил, что оживление строительного сектора позволит обновить жилфонд в столице.
Р.Бабаев
Азербайджан обладает современным высокоточным оружием, которое еще не демонстрировал - президент Алиев
Азербайджан готов при необходимости решить армяно-азербайджанский конфликт военным путем – Алиев
Алиев обсудил с госсекретарем Ле Гуэном развитие азербайджано-французских отношений
Президент Алиев поручил госструктурам провести серьезный анализ ситуации в сфере виноделия
Процесс оздоровления в банковском секторе продолжится в 2017г - Алиев
Нефть марки Brent опустилась ниже $54 за баррель впервые с середины декабря
В Великобритании бастуют железнодорожники и бортпроводники
Президент Алиев выделил 14 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гаджигабульском районе
АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван
Надо больше сосредотачиваться на предотвращении конфликтов, а не на реакции на них - генсек ООН
Мехико не будет оплачивать создание стены на границе Мексики и США - глава МИД
Москва и Тбилиси согласовывают график контактов для обсуждения вопросов нормализации российско-грузинских отношений
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов