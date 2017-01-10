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Внешняя политика 10.01.2017 22:32

Азербайджан обладает современным высокоточным оружием, которое еще не демонстрировал - президент Алиев

Азербайджан обладает современным высокоточным оружием, которое еще не демонстрировалось, заявил президент Ильхам Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году.

«Азербайджан продолжит наращивать свой военный потенциал, в том числе поставки в страну самого современного оружия. Сегодня азербайджанская армия входит в число сильных армий мира, как с точки зрения боеспособности, так и технического оснащения. Мы обладаем самым современным оружием, имеющим высокую точностью и разрушительную силу. Часть из них продемонстрирована, другая часть не показывалась. Они будут продемонстрированы в нужное время и в нужном месте», - подчеркнул И.Алиев.

По его словам, на наращивание военного потенциала из госбюджета Азербайджана будет выделено достаточно средств. «Военные расходы находятся на первом месте в бюджете страны, так и должно быть, ведь мы живем в условиях войны. И, несмотря ни на какие кризисы и снижение стоимости нефти, мы обеспечиваем нашу армию самым современным вооружением и техникой», - сказал глава государства.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОБОРОНА, РАСХОДЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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