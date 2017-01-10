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Дальнее зарубежье 10.01.2017 22:35

Надо больше сосредотачиваться на предотвращении конфликтов, а не на реакции на них - генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал организацию концентрироваться не на реакциях на конфликты, а на их предотвращении, сообщает в среду агентство АП.

В своем первом обращении к СБ ООН А.Гутерриш отметил, что умножение конфликтов, человеческие и экономические потери требуют нового подхода, основа которого составляет "переход от раннего предупреждения к действиям".

При этом он пояснил, что весьма трудно убедить ответственных лиц, как на национальном, так и на международном уровне поставить предотвращение конфликта во главе угла, так как "телевизионных камер не бывает, когда кризиса удается избежать".

Генсек ООН призвал к "подъему в дипломатии для мира" и призвал СБ ООН активнее использовать меры, прописанные в Уставе ООН для мирного предотвращения конфликтов.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, КОНФЛИКТЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]