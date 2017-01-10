Надо больше сосредотачиваться на предотвращении конфликтов, а не на реакции на них - генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал организацию концентрироваться не на реакциях на конфликты, а на их предотвращении, сообщает в среду агентство АП.
В своем первом обращении к СБ ООН А.Гутерриш отметил, что умножение конфликтов, человеческие и экономические потери требуют нового подхода, основа которого составляет "переход от раннего предупреждения к действиям".
При этом он пояснил, что весьма трудно убедить ответственных лиц, как на национальном, так и на международном уровне поставить предотвращение конфликта во главе угла, так как "телевизионных камер не бывает, когда кризиса удается избежать".
Генсек ООН призвал к "подъему в дипломатии для мира" и призвал СБ ООН активнее использовать меры, прописанные в Уставе ООН для мирного предотвращения конфликтов.
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