Власти Франции заблокировали продажу наброска Леонардо да Винчи с аукциона

Франция объявила обнаруженный недавно набросок, принадлежащий руке Леонардо да Винчи, национальным достоянием, и заблокировала его продажу на 30 месяцев, сообщает во вторник парижский аукционный дом.
Согласно правилам аукциона, теперь у правительства Франции есть 30 месяцев для того, чтобы выкупить набросок, стартовая стоимость которого была установлена на уровне в 15 млн евро.
Подлинность наброска ранее была подтверждена ведущими экспертами творчества да Винчи. Набросок сделан на небольшом листке тонкой бумаги и изображает Святого Себастьяна.
На обратной стороне листка также имеется несколько научных чертежей и отрывок текста, написанный зеркально, что также указывает на принадлежность рисунка руке да Винчи, который часто использовал такую технику письма.
Листок с наброском был обнаружен французским пенсионером, который получил его вместе с другими бумагами в наследство от отца.
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