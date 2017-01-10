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Это интересно 10.01.2017 23:00

Власти Франции заблокировали продажу наброска Леонардо да Винчи с аукциона

Франция объявила обнаруженный недавно набросок, принадлежащий руке Леонардо да Винчи, национальным достоянием, и заблокировала его продажу на 30 месяцев, сообщает во вторник парижский аукционный дом.

Согласно правилам аукциона, теперь у правительства Франции есть 30 месяцев для того, чтобы выкупить набросок, стартовая стоимость которого была установлена на уровне в 15 млн евро.

Подлинность наброска ранее была подтверждена ведущими экспертами творчества да Винчи. Набросок сделан на небольшом листке тонкой бумаги и изображает Святого Себастьяна.

На обратной стороне листка также имеется несколько научных чертежей и отрывок текста, написанный зеркально, что также указывает на принадлежность рисунка руке да Винчи, который часто использовал такую технику письма.

Листок с наброском был обнаружен французским пенсионером, который получил его вместе с другими бумагами в наследство от отца.

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Тэги: ДА/ВИНЧИ, НАБРОСОК, АУКЦИОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]