Обама заявляет, что за годы его президентства зарубежные террористы ни разу не атаковали США

Президент США Барак Обама подчеркнул, что за время его президентства ни одна зарубежная террористическая организация не атаковала США, при этом власти страны прекратили пытки и работали над закрытием тюрьмы Гуантанамо.
"Благодаря необычайной храбрости наших мужчин и женщин в униформе, сотрудникам разведки, правоохранителям и дипломатам, которые помогают им, ни одной зарубежной террористической организации не удалось успешно спланировать и реализовать атаки на нашу страну за последние восемь лет", - сказал Б.Обама, выступая с прощальной речью в Чикаго.
По его словам, "несмотря на то, что Бостон и Орландо напоминают нам о том, насколько опасна радикализация, наши правоохранительные органы более эффективны и бдительны, чем когда-либо".
Американский лидер заявил, что последние восемь лет добивался того, чтобы США поставили борьбу с терроризмом на прочную правовую основу.
"Поэтому мы прекратили пытки, работали над закрытием Гуантанамо и реформировали наши законы, касающиеся разведки, чтобы защитить право на личную жизнь и гражданские свободы", - отметил он.
Б.Обама подчеркнул, что "ИГИЛ (группировка запрещена в РФ - ИФ) будет уничтожена, и никто из тех, что угрожает Америке, не будет находиться в безопасности".
Он напомнил, что США устранили десятки тысяч террористов, включая Усаму бен Ладена, а глобальная коалиция во главе с США, уничтожает лидеров ИГИЛ и уже отвоевала около половины территории, удерживавшейся этой группировкой.
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