Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8719 RUR   0.0295 GBR   2.1575 TRY   0.4648

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.82 Brent   53.64

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13 Янв 14 Янв

Дальнее зарубежье 11.01.2017 10:06

Обама заявляет, что за годы его президентства зарубежные террористы ни разу не атаковали США

Президент США Барак Обама подчеркнул, что за время его президентства ни одна зарубежная террористическая организация не атаковала США, при этом власти страны прекратили пытки и работали над закрытием тюрьмы Гуантанамо.

"Благодаря необычайной храбрости наших мужчин и женщин в униформе, сотрудникам разведки, правоохранителям и дипломатам, которые помогают им, ни одной зарубежной террористической организации не удалось успешно спланировать и реализовать атаки на нашу страну за последние восемь лет", - сказал Б.Обама, выступая с прощальной речью в Чикаго.

По его словам, "несмотря на то, что Бостон и Орландо напоминают нам о том, насколько опасна радикализация, наши правоохранительные органы более эффективны и бдительны, чем когда-либо".

Американский лидер заявил, что последние восемь лет добивался того, чтобы США поставили борьбу с терроризмом на прочную правовую основу.

"Поэтому мы прекратили пытки, работали над закрытием Гуантанамо и реформировали наши законы, касающиеся разведки, чтобы защитить право на личную жизнь и гражданские свободы", - отметил он.

Б.Обама подчеркнул, что "ИГИЛ (группировка запрещена в РФ - ИФ) будет уничтожена, и никто из тех, что угрожает Америке, не будет находиться в безопасности".

Он напомнил, что США устранили десятки тысяч террористов, включая Усаму бен Ладена, а глобальная коалиция во главе с США, уничтожает лидеров ИГИЛ и уже отвоевала около половины территории, удерживавшейся этой группировкой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ОБАМА, АНТИТЕРРОР, ИТОГИ


Похожие новости


США не должны позволять России и Китаю оказывать давление на малые страны - Обама Обама заявил, что заложил для Америки "новый фундамент" Обама считает, что победил бы на выборах в этом году, если бы мог баллотироваться - интервью Обама попрощался с военными на базе морской пехоты на Гавайях - СМИ Зарождению ИГ способствовали ошибки при вторжении США в Ирак - Обама Обама после инаугурации Трампа планирует отпуск с семьей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]