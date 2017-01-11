Сигаретные пачки с новыми устрашающими картинками появятся в странах ЕАЭС в марте - ЕЭК

В марте текущего года в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на пачках сигарет появятся новые картинки, предупреждающие о вреде курения.

"17 марта 2017 года на сигаретных пачках в странах Евразийского экономического союза появятся новые "страшные" картинки", - сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"У изготовителей, импортеров или продавцов осталось меньше трех месяцев, чтобы разместить их на упаковках в соответствии с требованиями технического регламента ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.

Там напомнили, что эскизы новых картинок, предупреждающих о вреде курения, были утверждены 17 марта 2016 года.

"На пачках сигарет будут изображены органы человека, пораженные опасными недугами, которые вызывает курение, и названия заболеваний: от пародонтоза до гангрены и рака. При этом предусмотрено использование самого неприятного, по мнению ученых, грязно-коричневого цвета с кодировкой Pantone 448C", - отмечается в сообщении.

"Площадь предупреждения должна быть не менее половины площади каждой из основных сторон потребительской упаковки", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, "запрещено наносить на сигаретные пачки картинки или надписи, которые напоминали бы о чем-то вкусном и полезном: ягодах, фруктах и т.п." "Также нельзя указывать и количество никотина, смол, монооксида углерода: потребители не должны думать, что чем меньше содержание вредных веществ, тем безопаснее продукт", - отметили в пресс-службе.

"Разработчики новых "страшилок" убеждены, что нововведение позволит сократить число курильщиков и сохранить здоровье миллионов людей", - отмечается в сообщении.