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СНГ 11.01.2017 10:17

Сигаретные пачки с новыми устрашающими картинками появятся в странах ЕАЭС в марте - ЕЭК

В марте текущего года в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на пачках сигарет появятся новые картинки, предупреждающие о вреде курения.

"17 марта 2017 года на сигаретных пачках в странах Евразийского экономического союза появятся новые "страшные" картинки", - сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"У изготовителей, импортеров или продавцов осталось меньше трех месяцев, чтобы разместить их на упаковках в соответствии с требованиями технического регламента ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.

Там напомнили, что эскизы новых картинок, предупреждающих о вреде курения, были утверждены 17 марта 2016 года.

"На пачках сигарет будут изображены органы человека, пораженные опасными недугами, которые вызывает курение, и названия заболеваний: от пародонтоза до гангрены и рака. При этом предусмотрено использование самого неприятного, по мнению ученых, грязно-коричневого цвета с кодировкой Pantone 448C", - отмечается в сообщении.

"Площадь предупреждения должна быть не менее половины площади каждой из основных сторон потребительской упаковки", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, "запрещено наносить на сигаретные пачки картинки или надписи, которые напоминали бы о чем-то вкусном и полезном: ягодах, фруктах и т.п." "Также нельзя указывать и количество никотина, смол, монооксида углерода: потребители не должны думать, что чем меньше содержание вредных веществ, тем безопаснее продукт", - отметили в пресс-службе.

"Разработчики новых "страшилок" убеждены, что нововведение позволит сократить число курильщиков и сохранить здоровье миллионов людей", - отмечается в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕАЭС, СИГАРЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]