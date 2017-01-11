Сигаретные пачки с новыми устрашающими картинками появятся в странах ЕАЭС в марте - ЕЭК

В марте текущего года в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на пачках сигарет появятся новые картинки, предупреждающие о вреде курения.
"17 марта 2017 года на сигаретных пачках в странах Евразийского экономического союза появятся новые "страшные" картинки", - сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"У изготовителей, импортеров или продавцов осталось меньше трех месяцев, чтобы разместить их на упаковках в соответствии с требованиями технического регламента ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что эскизы новых картинок, предупреждающих о вреде курения, были утверждены 17 марта 2016 года.
"На пачках сигарет будут изображены органы человека, пораженные опасными недугами, которые вызывает курение, и названия заболеваний: от пародонтоза до гангрены и рака. При этом предусмотрено использование самого неприятного, по мнению ученых, грязно-коричневого цвета с кодировкой Pantone 448C", - отмечается в сообщении.
"Площадь предупреждения должна быть не менее половины площади каждой из основных сторон потребительской упаковки", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, "запрещено наносить на сигаретные пачки картинки или надписи, которые напоминали бы о чем-то вкусном и полезном: ягодах, фруктах и т.п." "Также нельзя указывать и количество никотина, смол, монооксида углерода: потребители не должны думать, что чем меньше содержание вредных веществ, тем безопаснее продукт", - отметили в пресс-службе.
"Разработчики новых "страшилок" убеждены, что нововведение позволит сократить число курильщиков и сохранить здоровье миллионов людей", - отмечается в сообщении.
Госуслуги в Азербайджане будут оцениваться посредством ASAN Index – глава ASAN xidmet
Группа миротворцев из Азербайджана в составе 41 военнослужащего отправилась в Афганистан
ОБСЕ проведет 12 января очередной мониторинг на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта
Предприниматели Челябинской области РФ в июне посетят Азербайджан для налаживания деловых связей
Азербайджано-чешский бизнес-форум пройдет 17 января в Баку
Транснефть возобновила прокачку азербайджанской нефти в порт Новороссийск
В Баку задержан ранее судимый с более 1,2 кг героина
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 2 человека - МВД
ASAN xidmet за счет оказанных услуг обеспечил поступления в госбюджет Азербайджана пошлин на 69 млн манатов
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
В Великобритании бастуют железнодорожники и бортпроводники
Президент Алиев выделил 14 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов