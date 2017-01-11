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Дальнее зарубежье 11.01.2017 10:30

Обама заявил, что американским ценностям угрожают исламисты и автократические режимы

Президент США Барак Обама поставил исламистов и автократические режимы в один ряд по степени угрозы демократическому американскому укладу.

"Этот порядок (базовые принципы существования США - ИФ) поставлены под угрозу. Во-первых, агрессивными фанатиками, которые говорят от лица ислама, а во-вторых, автократами в зарубежных столицах, которые рассматривают свободный рынок, открытую демократию и гражданское общество как угрозу их власти", - сказал Б.Обама, выступая с прощальной речью в Чикаго.

Он отметил, что "опасность, которую они представляют американской демократии, масштабнее, чем от заложенных в автомобиле бомб и от ракет".

"Они представляют собой страх перед изменениями, боязнь преобразований, боязнь людей, которые выглядят, говорят или молятся по-другому, пренебрежение принципом верховенства права, который делает лидеров легитимными, неприятие чужой точки зрения и свободомыслия, веру в то, что меч или ружье, или бомба, или машина пропаганды являются высшим арбитром того, что правильно, и того, что не правильно", - заявил уходящий президент США.

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Тэги: США, ОБАМА, ИСЛАМИСТЫ, АВТОКРАТИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]