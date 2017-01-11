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СНГ 11.01.2017 10:41

Казахстан будет работать в СБ ООН открыто и конструктивно - Назарбаев

Казахстан на посту непостоянного члена Совета безопасности ООН намерен сотрудничать со всеми его членами на равноправной основе и способствовать формированию консенсуса в целях укрепления мира и безопасности, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев.

"Казахстан в Совете будет работать по всей его повестке объективно и непредвзято, исходя из первоочередной важности сохранения и укрепления мира и безопасности. Мы намерены сотрудничать со всеми членами Совета Безопасности на равноправной основе, способствовать достижению компромисса и формированию консенсуса в целях укрепления международного мира и безопасности", - сказал Н.Назарбаев в своем политическом обращении к Совету безопасности ООН.

Текст обращения, в котором Н.Назарбаев изложил политические приоритеты и практические компоненты работы Казахстана на посту непостоянного члена СБ ООН в 2017-2018 годах, распространила пресс-служба казахстанского МИД.

Н.Назарбаев подчеркнул, что Казахстан будет "всемерно содействовать восстановлению и развитию взаимодействия, укреплению доверия между всеми государствами-членами ООН и, прежде всего, между постоянными членами Совета".

"Будем стремиться укрепить среди государств-членов Совета Безопасности понимание важности создания обновленной, соответствующей XXI веку, модели взаимоотношений государств, при которой формируется коллективная ответственность за решение глобальных и региональных вызовов", - сказал глава государства.

Н.Назарбаев также отметил, что в ходе работы в Совбезе ООН Казахстан "будет поддерживать разработку и принятие решений, направленных на адаптацию Совета и всей системы ООН к угрозам и вызовам человечеству в XXI веке и повышению роли Всемирной Организации в мировых делах".

"ООН, как и другие глобальные структуры послевоенного времени, должны быть приведены в соответствие высоким требованиям XXI века", - считает президент Казахстана.

В целях "консолидации усилий и формирования коллективной политической воли по укреплению глобальной и региональной безопасности и стабильности, обеспечения истинного доверия между государствами", Н.Назарбаев предложил проводить один раз в год или два года заседания Совета Безопасности на уровне глав государств и правительств стран-членов Совета.

"Казахстан настроен работать в Совете со всеми странами-членами по указанным приоритетным направлениям открыто, объективно и без политической конъюнктуры, ответственно, взвешенно и конструктивно", - заключил президент.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ООН, ОБРАЩЕНИЕ


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