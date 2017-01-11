Президент Алиев ожидает завершения к 2018г I этапа строительства Бакинского порта в Аляте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывает на завершение в 2017 году первого этапа работ по строительству Бакинского международного морского торгового порта (БММТП) в Аляте.

«Первый этап строительства в Аляте БММТП должен завершиться в этом году. В государственной инвестиционной программе предусмотрены (расходы – ИФ-Аз) на инфраструктурные, строительные работы и на оборудование для этих целей и они будут реализованы. Однако, подрядчики проекта тоже должны осознавать свою ответственность. Члены правительства в курсе, что я неоднократно в течение года высказывал большие претензии по этому поводу», - заявил И.Алиев во вторник на заседании Кабмина, посвященного итогам социально-экономического развития Азербайджана в 2016 году и предстоящим задачам.

Президент подчеркнул, что некоторые исполнители проекта «очень халатно» отнеслись к этому вопросу. По его словам, несмотря на то, что в 2016 году государство выделило средства на указанные цели, они не были освоены в полном объеме. «Это недопустимо. Поэтому если они (исполнители – ИФ-Аз) не осознают свою ответственность и проявят халатность в реализации госзаказа, после этого они будут лишены заказов. Таким образом, до осени текущего года в рамках первого этапа Бакинский международный морской торговый порт должен быть полностью обеспечен оборудованием и кранами», - подчеркнул И.Алиев.

Подрядчиком строительства нового морского торгового порта выступило ОАО «Azerkorpu». Проект портового комплекса подготовлен голландской компанией «Royal Haskoning».

Ранее со ссылкой на главу ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Талеха Зиядова сообщалось, что строительство порта в рамках первой фазы полностью завершится к концу 2017 года. К настоящему времени выполнено 60-65% всех строительных работ.

В июне 2014 года на территории нового БММТП был введен в эксплуатацию паромный терминал. На следующем этапе планируется ввод в строй терминала для приема судов типа Ro-Ro, затем контейнерного, сухогрузного и других терминалов.

В целом строительство порта будет осуществлено в три этапа. На первом этапе порт будет рассчитан на перевалку до 10 млн тонн грузов и 40 тыс. контейнеров, второй этап - до 17 млн тонн грузов и 150 тыс. контейнеров, третий этап - на перевозку 25 млн тонн грузов и 1 млн контейнеров.

В рамках проекта на площади 400 гектаров планируется строительство всей необходимой инфраструктуры для нормального функционирования порта.

Н.Аббасова