Гани обещает отомстить талибам за теракт в Кабуле

Президент Афганистана Ашраф Гани пообещал отомстить талибам за совершенный накануне двойной теракт в Кабуле, в результате которого погибли не менее 38 человек и более 70 получили ранения.

Как сообщают местные СМИ, президент заявил, что убийцы афганского народа не останутся в безопасности в любом уголке страны и ответят за гибель гражданских лиц, в том числе женщин.

А.Гани подчеркнул, что жестокое нападение талибов еще раз свидетельствует об их враждебности к народу и человечеству.

Ранее экстремистское движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле.

В то же время движение заявило о своей непричастности к также совершенному накануне теракту в городе Кандагар, административном центре одноименной провинции на юге Афганистана.

В результате террористической атаки вечером во вторник в резиденции губернатора провинции были убиты 11 человек и 12, в том числе и губернатор Хумаюн Азизи, а также посол ОАЭ в Афганистане, ранены.

"Пресс-секретарь" движения "Талибан" Кари Юсуф Ахмади заявил, что талибы не причастны к этой атаке, и что за терактом стоят внутренние проблемы проправительственных чиновников. "Произошедший прошедшей ночью в Кандагаре инцидент связан с внутренним спором, к моджахедам никакого отношения не имеет. Наши люди не причастны к нападению в Кандагаре прошлой ночью", - написал он в Twitter.