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СНГ 11.01.2017 11:24

МИД Казахстана: Астана готовится к межсирийским переговорам с учетом заявленной даты - 23 января

Казахстанские дипломаты ведут кропотливую работу, готовя площадку для межсирийских переговоров, сообщил заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев.

"Ведется кропотливая работа и как только будут известны детали, мы, безусловно, вас известим. (. . .) Мы делаем все возможное. В том, что касается нашего участия, мы делаем все возможное", - сказал А.Ашикбаев журналистам во вторник в Астане.

Он также выразил надежду, что переговоры состоятся. По его словам, подготовительные работы ведутся с учетом заявленной даты - 23 января.

При этом он не смог назвать формат переговоров, отметив, что данный вопрос находится в ведении заинтересованных сторон.

"Определением формата переговоров занимаются стороны. (Ситуация прояснится - ИФ) в ближайшем будущем", - заключил представитель МИД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]