МИД Казахстана: Астана готовится к межсирийским переговорам с учетом заявленной даты - 23 января

Казахстанские дипломаты ведут кропотливую работу, готовя площадку для межсирийских переговоров, сообщил заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев.
"Ведется кропотливая работа и как только будут известны детали, мы, безусловно, вас известим. (. . .) Мы делаем все возможное. В том, что касается нашего участия, мы делаем все возможное", - сказал А.Ашикбаев журналистам во вторник в Астане.
Он также выразил надежду, что переговоры состоятся. По его словам, подготовительные работы ведутся с учетом заявленной даты - 23 января.
При этом он не смог назвать формат переговоров, отметив, что данный вопрос находится в ведении заинтересованных сторон.
"Определением формата переговоров занимаются стороны. (Ситуация прояснится - ИФ) в ближайшем будущем", - заключил представитель МИД.
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