Минналогов Азербайджана в 2016г увеличило регистрацию налогоплательщиков в 1,9 раза

Министерство налогов Азербайджана в 2016 году зарегистрировало 145,874 тыс. налогоплательщиков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минналогов.

В 2015 году Минналогов зарегистрировало 76,877 тыс. налогоплательщиков. Таким образом, за 2016 год регистрация налогоплательщиков увеличилась на 89,7%.

"В 2016 году Минналогов зарегистрировало 145,874 тыс. налогоплательщиков, в том числе 56,773 тыс. – в четвертом квартале", - отметили в ведомстве.

Азербайджан с 1 января 2008 года перешел на систему регистрации предпринимателей по принципу «единого окна». По этой системе процесс регистрации юридических и физических лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, осуществляется в течение одного-двух дней посредством министерства налогов.

А.Азизов