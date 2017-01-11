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Бизнес и законодательство 11.01.2017 10:25

Минналогов Азербайджана в 2016г увеличило регистрацию налогоплательщиков в 1,9 раза

Министерство налогов Азербайджана в 2016 году зарегистрировало 145,874 тыс. налогоплательщиков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минналогов.

В 2015 году Минналогов зарегистрировало 76,877 тыс. налогоплательщиков. Таким образом, за 2016 год регистрация налогоплательщиков увеличилась на 89,7%.

"В 2016 году Минналогов зарегистрировало 145,874 тыс. налогоплательщиков, в том числе 56,773 тыс. – в четвертом квартале", - отметили в ведомстве.

Азербайджан с 1 января 2008 года перешел на систему регистрации предпринимателей по принципу «единого окна». По этой системе процесс регистрации юридических и физических лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, осуществляется в течение одного-двух дней посредством министерства налогов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИННАЛОГОВ, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]