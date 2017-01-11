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Дальнее зарубежье 11.01.2017 11:41

Китайский авианосец появился в Тайваньском проливе - СМИ

Группа кораблей ВМС Китая во главе с авианосцем "Ляонин" зашла в Тайваньский пролив, сообщили западные СМИ в среду со ссылками на военные источники Тайваня.

По их данным, в связи этим ВВС Тайваня были направлены в район пролива для отслеживания действий авианосной группы ВМС КНР.

Военные власти острова в ответ на обращения журналистов подтвердили заход группы кораблей материкового Китая и сообщили: "Армия осуществляет мониторинг всей ситуации. Мы призываем население Тайваня сохранять спокойствие".

Ранее "Ляонин" уже проходил через Тайваньский пролив для участия в военно-морских маневрах КНР.

Тайваньские власти считают, что в 2017 году могут возникнуть осложнения в отношениях острова с материком, предупредив, что любые угрозы со стороны Китая "не будут способствовать связям по обе стороны пролива".

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, АВИАНОСЕЦ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]