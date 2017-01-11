ОБСЕ проведет 12 января очередной мониторинг на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта

Очередной мониторинг в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ будет проведен 12 января на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в направлении села Ашагы Вейсалли Физулинского района Азербайджана.

"Мониторинг на территории, контролируемой азербайджанскими Вооруженными силами, проведут помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Саймон Тиллер и представитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ), майор Джавит Эльяс", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой Вооруженными силами Армении, проведут полевой помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Питер Шведберг и руководитель ГПВУ, полковник Ганс Лампалзер.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Р.Бабаев