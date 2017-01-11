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СНГ 11.01.2017 12:12

Новые правила безвизового въезда в Белоруссию для граждан 80 стран заработают с четверга

Граждане ряда государств, в том числе США, Канады и 39 стран Европы, смогут въезжать без виз в Белоруссию уже с 12 февраля текущего года.

"5-дневный безвизовый режим въезда в Беларусь граждан 80 стран вступит в силу с 12 февраля", - сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства в среду. Соответствующий указ президента Белоруссии опубликован в среду на национальном правовом портале.

Как сообщалось, указ президента Белоруссии "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" устанавливает безвизовый порядок въезда в Белоруссию на срок не более пяти суток через национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств (в том числе США, Канады, 39 стран Европы, включая весь Евросоюз).

Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь денежные средства (на каждый день пребывания не менее чем две базовые величины), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, действующий в Белоруссии. Количество таких поездок для отдельного гражданина не ограничено.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВЪЕЗД, ВИЗЫ, ЛЬГОТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]