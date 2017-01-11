Трампу не передавали данных о сборе Россией компромата на него, заявляет его советник

Избранный президент США Дональд Трамп не был осведомлен о приложении к докладу спецслужб США, в котором якобы говорится, что РФ собрала на него компромат, заявила советник будущего главы государства Келлиан Конуэй.

"Он сказал, что не осведомлен об этом", - приводит ее слова американская газета "Хилл".

К.Конуэй добавила, что источники распространенной рядом СМИ информации о якобы собранном Россией компромате на Д.Трампа не названы и что "ничего не было доказано".

Как сообщали некоторые американские СМИ, на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и Д.Трампу в рамках доклада о кибератаках были представлены документы о том, что "российские агенты" якобы обладают данными личного и финансового характера, компрометирующими Д.Трампа.

Д.Трамп разместил в своем микроблоге в Twitter, эмоциональный пост, заявив о сфабрикованных новостях и "охоте на ведьм".

"Эти сфабрикованные новости - тотальная политическая охота на ведьм!", - написал он заглавными буквами.