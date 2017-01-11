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Дальнее зарубежье 11.01.2017 12:24

Трампу не передавали данных о сборе Россией компромата на него, заявляет его советник

Избранный президент США Дональд Трамп не был осведомлен о приложении к докладу спецслужб США, в котором якобы говорится, что РФ собрала на него компромат, заявила советник будущего главы государства Келлиан Конуэй.

"Он сказал, что не осведомлен об этом", - приводит ее слова американская газета "Хилл".

К.Конуэй добавила, что источники распространенной рядом СМИ информации о якобы собранном Россией компромате на Д.Трампа не названы и что "ничего не было доказано".

Как сообщали некоторые американские СМИ, на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и Д.Трампу в рамках доклада о кибератаках были представлены документы о том, что "российские агенты" якобы обладают данными личного и финансового характера, компрометирующими Д.Трампа.

Д.Трамп разместил в своем микроблоге в Twitter, эмоциональный пост, заявив о сфабрикованных новостях и "охоте на ведьм".

"Эти сфабрикованные новости - тотальная политическая охота на ведьм!", - написал он заглавными буквами.

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Тэги: США, ТРАМП, ХАКЕРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]