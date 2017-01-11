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Происшествия 11.01.2017 10:49

SOCAR начала ремонт участка магистрального газопровода в поселке Сангачал, где во вторник произошел пожар

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) приступила к ремонтно-восстановительным работам после пожара на участке магистрального газопровода в поселке Сангачал, отмечается в сообщении компании.

«После тушения пожара на газопроводе, на этом участке начались ремонтно-восстановительные работы. Подача газа потребителям осуществляется по альтернативной линии», - отмечается в информации.

Как сообщалось, пожар на участке магистрального газопровода Сангачальские головные установки-Газимагомед диаметром 1 тыс. мм возник 10 января в 20.45 по местному времени.

К месту пожара были привлечены пожарные МЧС. Газопровод сразу был локализован, поступление газа в систему было переведено на альтернативную линию. Пожар был потушен в 00:58 по местному времени

По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

SOCAR выясняет причины возникновения пожара.

Как сообщалось ранее, 27 декабря 2016 года и 2 января 2017 года на магистральном газопроводе в поселке Сангачал имели место два пожара. Среди возможных причин аварии компания SOCAR назвала низкое качество сварки или материалов газопровода, сданного в эксплуатацию в 2002 году, а также вероятность износа трубопровода из-за его расположения в агрессивной среде и в оползневой зоне. Второй пожар на газопроводе произошел в результате выявления ряда новых недостатков.

Н.Аббасова

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Тэги: ГАЗОПРОВОД, ПОЖАР, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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