SOCAR начала ремонт участка магистрального газопровода в поселке Сангачал, где во вторник произошел пожар

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) приступила к ремонтно-восстановительным работам после пожара на участке магистрального газопровода в поселке Сангачал, отмечается в сообщении компании.
«После тушения пожара на газопроводе, на этом участке начались ремонтно-восстановительные работы. Подача газа потребителям осуществляется по альтернативной линии», - отмечается в информации.
Как сообщалось, пожар на участке магистрального газопровода Сангачальские головные установки-Газимагомед диаметром 1 тыс. мм возник 10 января в 20.45 по местному времени.
К месту пожара были привлечены пожарные МЧС. Газопровод сразу был локализован, поступление газа в систему было переведено на альтернативную линию. Пожар был потушен в 00:58 по местному времени
По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.
SOCAR выясняет причины возникновения пожара.
Как сообщалось ранее, 27 декабря 2016 года и 2 января 2017 года на магистральном газопроводе в поселке Сангачал имели место два пожара. Среди возможных причин аварии компания SOCAR назвала низкое качество сварки или материалов газопровода, сданного в эксплуатацию в 2002 году, а также вероятность износа трубопровода из-за его расположения в агрессивной среде и в оползневой зоне. Второй пожар на газопроводе произошел в результате выявления ряда новых недостатков.
Н.Аббасова
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