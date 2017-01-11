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Финансы 11.01.2017 10:53

Кредитные вложения в экономику Азербайджана в нацвалюте за 11 месяцев 2016г сократились на 22%, инвалюте – на 29%

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций Азербайджана в январе-ноябре 2016 года сократился на 25,1% - до 16 млрд 275,5 млн манатов на 1 декабря, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало декабря 2016 года составляет 1 млрд 442,3 млн манатов (спад на 4,4%) или 8,9% всех кредитов.

На 1 декабря 2016 года банками с долей государства выдано кредитов на 5 млрд 681,8 млн манатов (спад на 22%) или 34,9% всех кредитов, частными банками - 10 млрд 120,3 млн манатов (спад на 27%) или 62,2% всех кредитов. Остальное приходится на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема кредитов, выданных на конец ноября, на кредиты в национальной валюте приходится 8 млрд 601 млн манатов (спад на 21,8%), в иностранной валюте – 7 млрд 674,5 млн манатов (спад на 28,5%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте по итогам 11 месяцев составляет 47,2% против 49,4% по итогам 2015 года.

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 1 декабря 2016 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 382,9 млн манатов (14,6% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 601,8 млн манатов (3,7%), сельское хозяйство и переработку – 421,8 млн манатов (2,6%), строительство и недвижимость - 1 млрд 891,2 млн манатов (11,6%), промышленность и производственный сектор - 1 млрд 240,8 млн манатов (7,6%), транспорт и связь - 1 млрд 233,8 млн манатов (7,6%), на домохозяйства - 5 млрд 928,2 млн манатов (36,4%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в январе-ноябре сократился на 29,3%.

А.Ахундов

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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, НАЦВАЛЮТА


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