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Транспорт и связь 11.01.2017 11:21

Азербайджан намерен продолжить финансирование проекта ж/д коридора «Север-Юг»

Азербайджан готов в 2017 году участвовать в финансировании проекта создания международного транспортного коридора «Север-Юг», заявил И.Алиев во вторник на заседании Кабмина, посвященного итогам социально-экономического развития Азербайджана в 2016 году и предстоящим задачам.

«В течение года (2016-ИФ-Аз) в рамках проекта «Север-Юг» мы выполнили все свои обязательства. Все, о чем заявляли, осуществили - построили железную дорогу до границы с Ираном и мост, а также осуществили другие дополнительные мероприятия. Мы также заявили о своей готовности и в этом году участвовать в финансировании данного проекта», - отметил президент.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с целью определения в какой форме Азербайджан финансировать дальнейшую реализацию данного проекта.

Ранее глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавид Гурбанов заявил, что Азербайджан предоставит Ирану кредит на строительство желдороги Решт-Астара. При этом он не уточнил размер кредита на эти цели, так как в настоящее время ведутся переговоры между сторонами.

Иранская сторона инвестиции в строительство железной дороги Казвин-Решт-Астара, протяженностью более 350 км, оценивает в $400 млн.

Транспортный коридор "Север-Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Основным преимуществом коридора "Север-Юг" по сравнению с другими маршрутами является снижение расстояния и сроков доставки грузов в два-три раза. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору "Север-Юг" время доставки грузов составляет 20-25 дней.

С целью развития перевозок по этому направлению Азербайджан, Иран и Россия в 2005 году заключили соглашение о строительстве сегментов железной дороги на территории Ирана протяженностью 375 км и Азербайджана между Астарой и азербайджано-иранской границей, а также реконструкции уже существующей железной дороги на территории Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: ЖЕЛДОРОГА, ФИНАНСИРОВАНИЕ, УЧАСТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]