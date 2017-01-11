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Дальнее зарубежье 11.01.2017 11:22

В афганском Джалалабаде подорвали колонну полиции, данных о жертвах пока нет

Мощный взрыв произошел в среду около полудня по местному времени в афганском Джалалабаде, административном центре восточной провинции Нангархар.

По предварительным данным местных СМИ, в центре города вблизи отеля на пути следования колонны полицейских машин сработало самодельное взрывное устройство, заложенное на обочине дороги.

Сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

Накануне двойной теракт был совершен в Кабуле, еще один взрыв прогремел в Кандагаре. Жертвами этих терактов стали около 50 человек, более 80 получили ранения.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ДЖАЛАЛАБАД, ТЕРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]