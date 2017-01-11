В афганском Джалалабаде подорвали колонну полиции, данных о жертвах пока нет

Мощный взрыв произошел в среду около полудня по местному времени в афганском Джалалабаде, административном центре восточной провинции Нангархар.

По предварительным данным местных СМИ, в центре города вблизи отеля на пути следования колонны полицейских машин сработало самодельное взрывное устройство, заложенное на обочине дороги.

Сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

Накануне двойной теракт был совершен в Кабуле, еще один взрыв прогремел в Кандагаре. Жертвами этих терактов стали около 50 человек, более 80 получили ранения.