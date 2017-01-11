Группа миротворцев из Азербайджана в составе 41 военнослужащего отправилась в Афганистан

Группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, состоящая из 41 военнослужащего, в соответствии с планом ротации отправилась в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка", отмечает Минобороны.

"В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев ВС в составе 41 военнослужащего отправилась в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Миротворческая миссия ВС Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск ВС Азербайджана.

А.Азизов