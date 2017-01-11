Госуслуги в Азербайджане будут оцениваться посредством ASAN Index – глава ASAN xidmet

Оказываемые в Азербайджане государственные услуги с 2017 года будут оцениваться посредством ASAN Index, заявил глава Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям ("ASAN xidmet") Инам Керимов.

"Начиная с 2017 года, оценка и определение рейтинга государственных услуг будет осуществляться посредством ASAN Index, созданной со стороны ASAN xidmet", - сказал И.Керимов на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития Азербайджана в 2016 году и предстоящим задачам.

По его словам, в 2017 году планируется открытие региональных комплексов ASAN Hayat в Мингячевире и Губе. «Кроме этого, строительство региональных комплексов ASAN Hayat начнется в Шеки и Имишли. В Баку будет создано еще два центра ASAN Kommunal», - отметил он.

И.Керимов подчеркнул, что в текущем году совместно с компанией SOCAR в Балакене будет создан комплекс «ABAD park», в Исмаиллы - совместно с местной Исполнительной властью - центр «ABAD».

«В этом году совместно с Министерством экономики мы запустим портал электронной лицензии, в результате чего предприниматели смогут получать лицензии и разрешения в электронной форме», - подчеркнул глава ASAN xidmet.

И.Керимов заявил также о начале полноценной деятельности системы выдачи виз ASAN Viza.

«Система ASAN Viza внедрена в рамках мероприятий по развитию туризма в нашей стране. Эта система создана совместно с министерства иностранных и внутренних дел, государственной безопасности, Государственной пограничной и миграционной служб и в нее интегрированы все информационные базы», - отметил он.

Р.Бабаев